Kalulu, i numeri difensivi in Serie A del giocatore francese

© foto di DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu, difensore centrale del Milan, è uno dei migliori prospetti in difesa del nostro campionato. In questa stagione il francese ha registrato numeri difensivi importanti: nelle 15 presenze in Serie A, riporta Kickest, il numero 20 rossonero ha intercettato 17 palloni e ne ha rubati 26, ha vinto 40 duelli (su 66 totali) ed ha effettuato 17 tackle.