Kalulu: "Non mi sono pentito di essere venuto in Italia, la Serie A è sottostimata"

Si è pentito di essere venuto in Italia? Pierre Kalulu ha risposto così a questa domanda della Gazzetta dello Sport: "Assolutamente no. La Serie A è sottostimata. In Francia si crede ancora si giochi con il catenaccio. Invece è tutto il contrario: tutte le squadre costruiscono dal basso, applicano pressing a tutto campo, giocano duro fisicamente. C’è un alto livello tecnico e tattico e una concorrenza spietata, con sei, sette partite di grande livello da disputare contro le rivali".