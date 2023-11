Kalulu rassicura: "L'operazione è andata molto bene, grazie per il sostegno. Non vedo l'ora di tornare in campo"

Nei giorni scorsi Pierre Kalulu è stato operato al tendine della coscia sinistra in merito all'infortunio rimediato nella sfida di Serie A contro il Napoli. Il difensore francese ha postato su Instagram per rassicurare i tifosi sulla buona riuscita dell'intervento: "L'operazione è andata molto bene, grazie a tutto il team medico, al dottor Lasse Lempainen e grazie a tutti per i vostri messaggi di sostegno. Non vedo l'ora di tornare in campo, facciamo un passo indietro in previsione per un domani".