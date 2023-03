Kalulu ricorda il passaggio al Milan: "Maldini e Massara mi hanno lusingato: è stato molto bello"

MilanNews.it

Pierre Kalulu, nel corso dell'intervista concessa questa mattina a La Repubblica, ha parlato così degli step che hanno portato al suo trasferimento al Milan e uno in particolare, il colloquio con Maldini e Massara: "Ero in seconda squadra al Lione, Maldini e Massara in videochiamata mi dissero cose entusiastiche sul mio modo di giocare: poteva dirmele solo chi mi aveva osservato a lungo. Questo mi ha lusingato. Per quanto facessi finta di niente, era molto bello: mi dissero che il Milan mi avrebbe aspettato 2 mesi, 6 mesi, 1 anno, 1 anno e mezzo".