Kalulu ritrova (parzialmente) il gruppo: il prossimo sarà Tomori

La giornata di allenamento ieri a Milanello ha portato in dote un gradito ritorno: infatti è tornato ad allenarsi in gruppo Pierre Kalulu, che manca in campo dalla gara di andata contro il Napoli giocata a ottobre. Il rientro del francese, già anticipato alla vigilia di Milan-Rennes settimana scorsa quando fu visto lavorare, individualmente, sul campo, è stato solamente parziale, come ricorda anche oggi la Gazzetta dello Sport. Ma è già un passo in avanti e presto potrebbe anche esserci il ritorno tra i convocati.

La rosea poi parla anche di Fikayo Tomori. Settimana scorsa aveva svolto ancora del lavoro personalizzato in palestra ma è probabile che il difensore inglese sia prossimo al rientro e possa seguire l'iter già percorso prima da Thiaw e poi dallo stesso Kalulu. L'emergenza in difesa sta dunque per concludersi.