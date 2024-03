Kalulu: "Segnare è già nel mio piano. Non è una promessa quindi. Voglio fare almeno un gol"

All'anti-vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League che il Milan giocherà domani in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga, ore 18.45, direttamente da Milanello ha parlato ai microfoni di SportMediaset Pierre Kalulu, difensore rossonero tornato a disposizione di Stefano Pioli da poche settimane dopo essere stato infortunato da fine ottobre. Il Milan ha vinto la gara di andata, cinque giorni fa a San Siro, per 4-2.

Da 0 a 100 come ti senti oggi? "Cento, cento! Incredibile, incredibile! Mai visto un giocatore così... (ride, ndr) Io ho lavorato tantissimo, duro, per recuperare. Adesso mi sento bene ma come sappiamo tutti la verità di oggi non è la verità di domani. Mi sento a mio agio e sono pronto a dare il mio massimo e a essere al livello delle aspettative"

Lo prometti un gol da qui alla fine della stagione? "Era già nel mio piano. Non è una promessa quindi. Voglio fare almeno un gol"

Su Theo come difensore centrale: "Non mi pagano per dare un voto (ride, ndr)... L'hai visto tu, sei tu che lo devi dare (ride, ndr)... Io glielo già detto a lui cosa penso, ma il mio voto non cambia niente"

Ci credi nel secondo posto? "Per me è una domanda stranissima (ride, ndr)... Siamo al secondo posto e mi chiedi se credo