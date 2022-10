Kalulu simpatico sulla città di Milano: "È un po’ vecchia per me, ma è veramente bella"

© foto di Antonello Gioia

Intervistato da NSS Sports, Pierre Kalulu si è così espresso sulla città di Milano: "Adesso che ho scoperto di più la città mi piace molto, ci sono molte cose da vedere ma non è troppo grande. È un po’ vecchia per me (ride) ma è veramente bella, c’è tutto, è come una capitale europea. Da quando sono a Milano provo ad essere sempre più inserito nell’ambiente ed a crearmi i miei giri di riferimento. Quando ero ancora in Francia amavo andare al cinema, ero lì una volta a settimana o anche più. Adesso che sono in Italia è un po’ più difficile e sono diventato più casalingo, ma non mi perdo mai le mie serie tv preferite".