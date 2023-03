MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nell'intervista rilasciata a Prime Video in vista di Tottenham-Milan di stasera, Pierre Kalulu ha parlato così di Stefano Pioli:"Si interessa sempre a che uomini siamo fuori dal campo. Perché è questo che ci rende anche i giocatori che siamo. Quando arriviamo chiede come va, come va la famiglia, dove sei stato".