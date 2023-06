Kalulu sui social: "Una vittoria per prepararsi bene agli Europei"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pierre Kalulu è stato inserito nella rosa della Francia under 21 che parteciperà agli Europei di categoria che si terranno nei prossimi giorni in Romani e Georgia. Ieri i giovani galletti hanno vinto l'ultima amichevole prima del torneo contro il Messico per 1-0 e il 2000 rossonero ha scritto così sui social: "Una vittoria per prepararsi bene agli Euro under 21".