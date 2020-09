Kalulu, Tatarusanu e forse Paqueta: Milan-Lione asse caldo di mercato

Il Milan ha sciolto le riserve sul ruolo del suo numero 12. Dopo aver valutato tanti nomi nelle ultime tre settimane, il club rossonero ha sciolto le riserve e ha deciso di puntare su Ciprian Tatarusanu, ex portiere della Fiorentina che nell'ultima stagione ha già occupato il ruolo di vice all'Olympique Lione disputando solo sei partite durante l'ultima stagione. Tre anni di contratto per l'estremo difensore classe '86 e secondo calciatore che, questa estate, si muove sull'asse Lione-Milano. Il primo è stato su Pierre Kalulu, che però si era svincolato prima di sposare la causa rossonera. Un addio che il presidente Aulas non ha digerito e un rapporto ricomposto solo col trasferimento di Tatarusanu, che potrebbe non essere l'ultimo affare.

Nella trattativa Tatarusanu l'Olympique Lione ha infatti chiesto informazioni al Milan per Lucas Paquetà, trequartista brasiliano in uscita dal club rossonero. Ancora nessun offerta ufficiale, ma anche nelle ultime ore l'OL ha ribadito l'interesse per un giocatore valutato da Gazidis e Maldini 23 milioni di euro. La trattativa andrà avanti nei prossimi giorni: dopo Kalulu e Tatarusanu, possibile un nuovo trasferimento sull'asse Milano-Lione. Con viaggio al contrario.