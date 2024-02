Kalulu torna (parzialmente) in gruppo: il messaggio social del Milan

A praticamente poco più di quattro mesi dall'ultima volta, Pierre Kalulu è tornato parzialmente a lavorare in gruppo insieme ai sui compagni di squadra del Milan. Una notizia, questa, che non può che far piacere e sorridere sia ai tifosi rossoneri che ovviamente a Stefano Pioli, visto e considerato che con il recupero del francese il diavolo sarebbe prossimo dall'uscire dallo stato d'emergenza infortuni con il quale è stato costretto a convivere per gran parte di questa stagione.

A celebrare per primo il ritorno a Milanello, ed in gruppo, di Kalulu è stato proprio il Milan, che postando sui propri profili canali social una foto del francese ha "ufficializzato" questo ritorno in campo scrivendo in descrizione: "Back with the team #SempreMilan".