Kane: "Ho scelto il Bayern per vincere qualcosa"

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Ho sempre voluto migliorarmi e vedere fino a che punto posso arrivare. Ma voglio anche giocare ai massimi livelli, partecipare alla Champions League e lottare ogni anno per qualche titolo. Venire al Bayern mi offre questa opportunità". Così l'attaccante inglese Harry Kane in conferenza stampa a Monaco, la prima con la sua nuova squadra dopo aver lasciato il suo storico club, il Tottenham, al termine di lunghe trattative. "Sono stati giorni impegnativi, una settimana intensa - ha ammesso Kane -. Questo è il mio primo trasferimento.

E' stata sicuramente un'esperienza piena di alti e bassi ma sono felice di essere qui. Auguro tutto il meglio al Tottenham, a Daniel Levy tutto il meglio, ma ora la mia attenzione è qui e cerco di aiutare questa squadra". Ieri il capitano dell'Inghilterra ha fatto il suo esordio in campo, entrando nella ripresa della Supercoppa di Germania, che il Bayern ha perso 3-0 col Lipsia. Una sconfitta netta che ha sorpreso il tecnico, Thomas Tuchel, anche lui presente in conferenza stampa: "È un grosso problema, sembra che non abbiamo fatto nulla nelle ultime quattro settimane e proprio non riesco a spiegarlo. Non c'è stata alcuna relazione tra il nostro stato di forma e l'atteggiamento e la prestazione in campo". (ANSA).