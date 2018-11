Kean in azzurro, Balotelli "Finalmente!"

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Finalmente !!!!!!!!". Una sola parola e un'infinità di punti esclamativi. Così Mario Balotelli, dal proprio account di Instagam, saluta l'esordio positivo di Moise Kean con la maglia della Nazionale azzurra che stasera a Genk ha battuto per 1-0 in amichevole gli Usa. Kean è il primo 'millenial' in azzurro e l'attaccante del Nizza ha coniato per lui l'hashtag #fieroditefrate!, con un altro punto esclamativo.