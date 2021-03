Kean positivo, a rischio per Paris Saint Germain-Barcellona

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Moise Kean è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato, via social, il Paris SG, precisando che l'attaccante ex Juve è già stato messo in isolamento e seguirà il protocollo sanitario che è la prassi in questi casi. E' quindi molto probabile, se non quasi certo, che debba saltare la partita di ritorno degli ottavi di Champions della prossima settimana contro il Barcellona. La sua assenza mette nei guai il tecnico del Psg Mauricio Pochettino anche a livello di campionato, perché la squadra parigina contro il Bordeaux sarà priva anche degli infortunati Neymar e Di Maria e dello squalificato Mbappé. Kean salterà anche l'impegno di Coppa di Francia di sabato prossimo. (ANSA).