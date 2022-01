Kerkez: "Ringrazio il Milan ed i tifosi per l'incredibile periodo trascorso in Italia"

"Voglio ringraziare il Milan ed fan i tifosi per l'incredibile periodo trascorso in Italia". Così il terzino sinistro, Milos Kerkez, appena trasferitosi dal Milan all'AZ Alkmaar per circa 2 milioni di euro, ha voluto omaggiare il suo periodo in casacca rossonera. Questo il suo tweet:

Want to thank @acmilan and fans for the incredible time I had in Italy — Milos Kerkez (@MilosKerkez88) January 28, 2022