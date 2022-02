"Kessie al Barça, un vero affare". Sport spiega perché l'ivoriano sarà utile a Xavi

Fonte: tuttomercatoweb

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Franck Kessié sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Ne è convinto il quotidiano Sport: il centrocampista ivoriano lascerà il Milan da svincolato e dal primo luglio vestirà la maglia blaugrana. La società catalana ha trovato l'accordo dopo diversi incontri con l'agente e il calciatore ha accettato l'offerta, preferendola a quelle dei club inglesi.

Kessié, si legge, "è un calciatore che il Barça considera molto interessante per diversi motivi. Il primo, ovviamente, è di carattere economico, perché arriverà a costo zero e con un ingaggio abbordabile per le casse societarie. Inoltre, è un centrocampista con caratteristiche uniche, che al momento mancano nella rosa di Xavi: l'ex Atalanta potrebbe portare in dote una decina di gol a stagione. È un centrocampista dal gran fisico, ma non privo di tecnica, grazie al lavoro di Gasperini e Pioli. Un giocatore versatile, dato che può giocare sia come centrocampista centrale che come mezzala, un vero e proprio box to box".

Insomma, un vero affare, visto che il suo valore di mercato è intorno ai 50 milioni e che a 25 anni è nel pieno della maturità calcistica. Un investimento anche per il futuro.