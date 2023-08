Kessié, l'Arabia ti fa ricco. Fino a 60 milioni a lui in tre anni, per il Barcellona è plusvalenza

Ancora qualche ora e arriveranno anche gli annunci ufficiali, ma dopo aver già sostenuto e superato le visite mediche si può di fatto già considerare Franck Kessié come un nuovo giocatore dell'Al Ahli. L'ex Milan si era svincolato dai rossoneri solo l'estate scorsa per unirsi al progetto Barcellona e, nonostante il successo in Liga, lascia dopo un anno appena. Se ne va in Arabia Saudita, a riscuotere un ingaggio più che lauto.

Per il centrocampista classe 1996, infatti, il trasferimento all'Al Ahli significherà ricevere uno stipendio complessivo da 60 milioni di euro, bonus compresi, sul totale dei tre anni del contratto che andrà a firmare, per un minimo di circa 45. Al Barcellona, che si garantirà una plusvalenza netta, vanno circa 15 milioni di euro per il cartellino del nazionale della Costa d'Avorio.