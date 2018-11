Kessie, occhio ai cartellini: una diffida che persiste in campionato

Come se non bastassero gli infortuni, il Milan deve stare attento anche ai cartellini per non perdere ulteriori uomini. In tal senso va segnalata la diffida di Franck Kessie, già presente da prima del match con la Lazio: l'ivoriano, che sta formando un'importante cerniera con Bakayoko, dovrà cercare di non farsi ammonire per non saltare una delle prossime partite.