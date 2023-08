Kessié svolge le visite mediche con l'Al Ahli a Parigi: al Barcellona 15 milioni, i dettagli

Franck Kessié si è recato a Parigi per le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto che lo legherà all'Al Ahli. L'accordo tra il club della Saudi Pro League e il Barcellona è chiuso ormai da diversi giorni e, come riportato dal quotidiano catalano Sport, presto l'affare sarà ufficiale, non appena terminati i test fisici.

Le cifre

La stesso giornale entra anche nel dettaglio dell'intesa tra le società: l'affare è fatto e nelle casse del sodalizio blaugrana dovrebbe andare una cifra vicina ai 15 milioni, mentre il centrocampista ivoriano ex Milan firmerà un contratto da 20 milioni di euro netti e si legherà al club saudita per tre anni.