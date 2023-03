Kickest - De Ketelaere è il centrocampista che ha toccato più palloni in area avversaria in Serie A

Secondo quanto riportato da Kickest, Charles De Ketelaere è il centrocampista che in Serie A ha la percentuale più alta di palloni toccati nell'area avversaria con l'11%; il belga ha un gran bel po' di vantaggio su tutti gli inseguitori: Barak della Fiorentina è il secondo con il 7,9%, Pereyra dell'Udinese terzo col 7,8%.

"Naturalmente - precisa Kickest - è un dato relativo, che dipende molto dal contesto e dal coinvolgimento del giocatore in manovra, ma ci aiuta a capire quali sono i centrocampisti - non sono stati inclusi giocatori come Vlasic o Saponara, - che più degli altri frequentano gli ultimi sedici metri.