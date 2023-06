Kim-Bayern si può fare: pronti quasi 70 milioni per strapparlo al Napoli

Kim Min-Jae potrebbe già salutare Napoli dopo soltanto una stagione. Come scrive Sky sul suo sito, il Bayern Monaco fa sul serio ed è pronto a pagare la causola di circa 70 milioni per il cartellino (per i club con fatturato di piccola o media fascia la clausola era di 50 milioni) del difensore sudcoreano, diventato rapidamente punto fermo nella formazione che Spalletti ha guidato a conquistare lo Scudetto. Le ottime prestazioni di Kim hanno attirato le attenzioni dei grandi club europei e ai bavaresi mancherebbe solo l'accordo con il giocatore per portarlo in Bundesliga.