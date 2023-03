Kim ricorda Baresi? Il 6 rossonero: "Non facciamo paragoni. Osimhen si marca così"

Come marcherebbe Baresi uno come Osimhen?

"Sui cross non bisogna essere attratti dalla palla, ma guardare l'uomo, stargli vicino. Tante volte basta anche un colpetto per farlo saltare meno bene. Dovremo cercare di tenerlo lontano dall'area, ma il Napoli non ha solo lui, ha tanti giocatori di qualità ed in questo momento è consapevole. Non c'è solo Osimhen, rispettiamo il calcio che sta facendo il Napoli".

Kim min-Jae può ricordare Baresi?

"Non facciamo paragoni... Credo che sia stato davvero un acquisto azzeccato per il Napoli. Lui e Kvara sono stati giocatori fondamentali quest'anno. Kim ha dato alla difesa quella concretezza che forse mancava".