Kjaer, 100 in rossonero: "Milan, club dei miei sogni: mi fa sentire orgoglioso"

Simon Kjaer nell'intervista rilasciata a simonkjaergifs.com ha parlato delle emozioni per aver superato il traguardo delle 100 partite in rossonero. Le sue parole: "Mi fa sentire molto orgoglioso. È quasi un cliché ma il Milan era il club dei miei sogni, quando sono arrivato per la prima volta in Italia al Palermo, da molto giovane. È una storia vera, l'ho già raccontata altre volte, quando ero a Palermo ho detto al mio agente "un giorno dovrai portarmi all'Ac Milan!".

Sono stato vicino al trasferimento al Milan per tante volte nella mia carriera e poi è finalmente successo. Adesso è il club dove ho giocato il maggior numero di partite e mi fa sentire bene. Solo per la Danimarca ho giocato più partite."