Kjaer a Milan TV: "Non è stata la nostra miglior partita ma siamo una squadra unita, vittoria per i tifosi"

Il Milan torna a vincere e lo fa contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Pulisic nella ripresa su assist di Bennacer. Partita non bellissima, ma che ha visto il Milan non rischiare quasi mai il gol da parte degli avversari. I rossoneri hanno vinto e lo hanno fatto da squadra unita, a testimoniare questo anche il discorso finale di un leader come Florenzi, che ha raggruppato tutti sotto la Curva Sud. Buona la prova anche di Kjaer, al rientro dall'infortunio: queste le parole del difensore danese ai microfoni di Milan TV.

Il rientro dall'infortunio

"Era giusto e doveroso tornare a vincere e lo abbiamo fatto da squadra compatta. Io mi sento meglio, a fine partita abbiamo voluto salutare tutto lo stadio perchè i nostri tifosi si meritano sempre il meglio e lo sappiamo. Non abbiamo fatto una grande partita, ma era importante vincere".

L'importanza di non subire gol

"Per un difensore è fondamentale tenere sempre la porta sicura, per noi e per Mike. Dobbiamo fare di più e meglio, tornare ai livelli dei mesi scorsi senza subire troppe reti, sia in campionato sia in Europa".

L'esordio di Zeroli e un Milan sempre più giovane

"Mi sento di avere responsabilità sui più giovani, voglio lavorare bene anche con la società e squadra per aiutare i ragazzi che salgono dalla Primavera. Per una squadra come la nostra è bellissimo contare anche sui ragazzi con età diversa dalla mia per esempio, loro sono il futuro".