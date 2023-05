Kjaer a Milan TV: "Oggi non siamo stati da Milan. Derby? Nel calcio può succedere di tutto..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer ha parlato a Milan TV nel post partita di Spezia-Milan.

Un risultato che ci lascia tanta amarezza: “Una partita che può andare verso tutte e due le parti. Loro fanno gol su angolo e su punizione. Siamo una squadra più forte dello Spezia, ma oggi non abbiamo giocato da Milan”.

Cosa manca? “Difficile da dire adesso. Un po’ tutto. Molto difficile stare qua adesso e fare un’analisi, ci sono emozioni e pensieri su cosa si è sbagliato”.

Verso il derby di martedì: “Ovviamente la partita di oggi era molto importante, adesso è da cancellare, da capire e poi c’è la partita di martedì dove dobbiamo lasciare tutto in campo. Poi vinci, non vinci… Non ci pensiamo. Dobbiamo mettere tutto in campo, può succedere di tutto nel calcio”.