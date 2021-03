Kjaer a Milan TV: "Ora arriva la parte decisiva della stagione. Dobbiamo avere fame"

Queste le dichiarazioni di Simon Kjaer a Milan TV nella vigilia della sfida contro il Manchester United:

Sul cammino in Europa League: "Vinciamo e perdiamo insieme. Dalla partita in Portogallo contro il Rio Ave fino a Manchester abbiamo fatto un bel percorso. Abbiamo dimostrato la nostra crescita perché andare a fare una partita del genere ad Old Trafford non è facile, ma domani dobbiamo dare ancora il massimo"

Sulla squadra: "Abbiamo sempre parlato del gruppo, anche per il futuro. In squadra ci sono diverse personalità, ma abbiamo tutti la stessa mentalità. Dobbiamo andare avanti a lavorare. Domani c’è un’altra grande finale".

Sugli avversari: "Loro hanno qualità e domani hanno recuperato alcuni giocatori, anche se non cambia niente per la nostra mentalità. Ci siamo allenati bene sia sulla fase offensiva che in quella offensiva".

Sugli obiettivi: "Abbiamo fatto una grande crescita, tutti. Ma non abbiamo ancora raggiunto obiettivi. Non abbiamo ancora fatto niente. Ora arriva la parte decisiva della stagione e dobbiamo avere fame".

Sul match di domani: "Ci aspetta una grande partita. Una battaglia che durerà 90’ minuti. Dobbiamo dare il massimo. Se possiamo vincere contro di loro, possiamo vincere contro tutti. È meglio incontrarli subito".