Kjaer a Milan Tv: "Sapevamo che potevano partire forte: è stata una partita tosta"

Quanta sofferenza per il Milan al Roazhon Park di Rennes. I rossoneri vengono sconfitti 3-2 dai francesi e vanno per tre volte sotto dopo aver recuperato per due volte. Gli ultimi venticinque minuti circa sono tutti in apnea per i rossoneri che devono contenere un Rennes molto generoso che prova a trovare i due gol che potevano valere dei clamorosi tempi supplementari. Ai microfoni di Milan Tv, a fine partita, è intervenuto Simon Kjaer che ha parlato così.

Sulla partita e l’atmosfera: “E' stata una partita tosta e sapevamo che loro potevano solo partire forte con tutto lo stadio. Una partita anche bella in un’atmosfera così”

Sull’atteggiamento del Rennes: “Quando sei indietro 3-0 le partite diventano così: loro hanno rischiato tutto e noi dovevamo essere più efficaci davanti per andare subito in vantaggio nel primo tempo. Sono i particolari del calcio. Loro hanno messo tutto dentro e noi abbiamo anche sofferto. Ma la cosa importante è che siamo passati”

Su come aiuta i compagni in fase difensiva: “Bisogna sempre capire da dove mettono il cross, quale parte coprire. Ma anche sapere dove arrivano i giocatori perché loro arrivavano sempre in tanti."