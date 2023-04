Kjaer a MTV: "Partita che mi motiva, siamo preparati su Osimhen. Li abbiamo battuti due volte, speriamo domani di nuovo"

Simon Kjaer , difensore rossonero, si è così espresso a MilanTV alla vigilia di Napoli-Milan: "Queste partite sono quelle che mi danno le motivazioni per allenarmi ogni giorno. È una grandissima partita per la squadra, forse una delle più belle della mia carriera. Dobbiamo essere compatti, scivolare insieme, anche nei momenti difficili come i primi 10 minuti dell'andata... Bisogna capire come si deve giocare e come uscire da questi momenti difficili: su questo siamo cresciuti tanto".

"Non cambierà tanto. Osimhen è un giocatore con grandissime qualità, molto veloce e molto fisico. Ha fatto una stagione fantastica. Ci siamo preparati su di lui, però la base resta la stessa: difendiamo tutti, attacchiamo tutti. Dobbiamo essere messi bene in campo anche per la qualità che hanno loro. Li abbiamo battuti nelle ultime due volte e sappiamo che domani possiamo anche batterli di nuovo. Incontriamo una squadra forte, però noi siamo il Milan".

Il Napoli cambierà?

"Loro cambieranno sicuramente qualcosa, perché le prime due partite le hanno perse. Domani secondo me saranno ancora più aggressivi, in casa loro, e noi dobbiamo essere pronti. Tutto lo stadio li porterà ad essere alti e aggressivi. Noi dobbiamo far vedere il carattere e avere il coraggio di giocare, perché abbiamo qualità".