Kjaer a Sky: "Dobbiamo giocare meglio, quest'anno abbiamo perso troppi punti"

Simon Kjaer è intervenuto a Sky Sport al termine della sfida persa contro lo Spezia. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla partita

"Ogni partita è diversa. La cosa è che dobbiamo dominare di più le partite, dove quest'anno abbiamo buttato via tanti punti. Lo Spezia ha giocato per la vita e ha fatto bene ma noi dobbiamo fare meglio".

Sugli errori

"Secondo me sono tante piccole cose, momenti durante una partita che non vanno a tuo favore come oggi il loro primo gol. Nella stagione o ti va bene o soffri. Adesso soffriamo sotto questo aspetto ma non dev'essere una scusa".

Sulla gara di martedì

"C'è una partita martedì che è importante, dove l'obiettivo è chiaro da parte loro e da parte nostra. Dobbiamo giocare meglio di oggi e dell'altra sera. Dobbiamo cambiare qualcosa ma deciderà il mister".

Sul confronto con i tifosi

"Non sono sicuro chi abbia chiesto il confronto. I nostri tifosi da quando abbiamo vinto il campionato mi hanno sorpreso tantissimo per le cose positive. Sono sempre stati vicino a noi. Ho visto anche il Milan tanti anni fa e ci sono sempre stati. Loro sono stati davvero sempre vicini alla squadra".