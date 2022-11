Kjaer a Sky: "Domenica contro la Fiorentina dobbiamo vincere, è la nostra mentalità"

Simon Kjaer ha rilasciato un'intervista a Sky Sport al termine di Cremonese-Milan. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla partita: “Non mi piace la scusa di essere stanco mentalmente. Ci sono momenti di una partita in cui devi essere sveglio per fare gol o dare uno stimolo alla squadra. Con lo Spezia abbiamo chiuso con Giroud ma oggi non abbiamo fatto gol. Sono due partite simili. Nel calcio ci sono momenti facili ma anche difficili. L’importante è reagire subito e chiudere domenica con i tre punti. Se la fame finisce dobbiamo smettere di fare questo lavoro. È fondamentale per noi. Quelli che non ne hanno devono rimanere a casa ma a nessuno di noi manca”.

Sulla pressione: “La pressione la mettiamo noi che abbiamo voglia di vincere e sappiamo di dover vincere ogni partita. È la nostra mentalità, abbiamo fatto un percorso di due aanni strepitoso ma dobbiamo semre migliorare. Oggi dovevamo vincere. Ci sono sempre momenti nell’arco di una stagione dove è più difficile. Oggi abbiamo preso un solo punto e per questo non siamo contenti”.

Sul Napoli: “Il Napoli sta facendo molto bene ma abbiamo visto che dobbiamo pensare a noi. Oggi ne abbiamo persi due ma domenica dovremmo farne tre. Io non vedo tante partite. Vedo gli highlights a Milanello. Fino adesso non ho visto una partita del Napoli ma so che stanno facendo un ottimo lavoro. Non mi concentro sulle partite degli altri, mi concentro solo su di noi”.