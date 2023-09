Kjaer a Sky: "Pesa e fa male. Ma ricordiamoci del progetto che abbiamo iniziato"

vedi letture

Simon Kjaer, difensore del Milan, si è così espresso a SkySport nel post derby: "Fino al 3-1 abbiamo giocato la nostra partita, ma loro sono stati più furbi e più bravi di noi in certe situazione. Hanno creato poco nel primo tempo, ma hanno fatto due gol: è questo il modo in cui giocano. Loro sono stati bravi, noi meno bravi".

Come si dimentica?

"Si, cinque gol sono tanti, pesa e fa male. Però, da domani, si guardano i video e poi si va avanti. Ovviamente una partita così pesa. Mi dispiace per i tifosi e per il gruppo, ma ricordiamo la strada e il progetto che abbiamo iniziato. Non dimentichiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Il calcio è così".