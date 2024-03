Kjaer al Mondiale 2026? "Perché non dovrei giocare il Mondiale tra due anni se va bene come adesso?"

Simon Kjaer, difensore del Milan, si è così espresso a bold.dk, testata danese, direttamente dal ritiro della Danimarca.

Sulla possibilità di giocare il Mondiale 2026:

"Perché non dovrei giocare il Mondiale tra due anni se va bene come adesso? Ma è chiaro che molte cose devono combaciare. Sarebbe sciocco non crederci. Il Mondiale 2026 è sicuramente un obiettivo per me. La mia mentalità 14 anni fa era completamente diversa da quella di oggi. Allora era tutto o niente ogni volta. Se perdevo uno dei big match, rimanevo "morto" per una settimana. I giochi non significano meno per me adesso. In nessun modo. Si tratta solo di fare le mie cose. Devo essere il più preparato possibile, quindi so che non posso fare di più".