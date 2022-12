Kjaer dopo il Ko col Psv: "Troppi errori tecnici"

MilanNews.it

Simon Kjaer, entrato nella ripresa nell'amichevole contro il Psv, ha parlato della sconfitta in Olanda a Sky: “Abbiamo fatto troppi errori tecnici, non è quello che volevamo. Miglioriamo entro il 4. Non è una questione di concentrazione o maturità, ho visto tutta la squadra lavorare in tutti gli allenamenti. Nelle ultime tre partite abbiamo perso, questo è da cambiare”.