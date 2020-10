Kjaer: "Eriksen? Un top, racconterò ai miei figli che ho giocato con lui"

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Danimarca e del Milan, Simon Kjaer, ha speso delle parole al miele nei confronti del connazionale Christian Eriksen: "Le 100 presenze in Nazionale? Spero che Christian possa centrare questo record, ma dobbiamo guardare gara per gara e vedere fino a quando continuerà a giocare. Io non ho ancora intenzione di staccare la spina, per fare così tante presenze non basta solo un anno, ma ne servono molti. È una cosa molto lontana nel futuro, per questo serve fame, quindi spero che il caro amico accanto a me raggiunga questo obiettivo a un certo punto. Penso di aver detto a Christian, quando aveva 75 partite con la Nazionale, che un giorno, quando avremo finito di giocare, potrò dire ai miei figli che ho giocato con Eriksen. Il modo in cui Christian vede il gioco non è da tutti. Potrei ancora essere sorpreso da un suo passaggio, ma dopo aver giocato così tanti anni con Christian, so che non c'è nulla di casuale in quello che fa. È un bravo ragazzo, umile. Sebbene sia uno dei migliori nella sua posizione, è pur sempre un ragazzo di Middelfart che pensa soprattutto alla squadra e a fare la differenza".