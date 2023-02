Kjaer esulta dopo la vittoria sul Tottenham: "Super serata europea a San Siro"

MilanNews.it

Grande vittoria per il Milan, trascinato nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League giocata contro il Tottenham da Brahim Diaz. Anche Simon Kjaer si è affidato ai social network per esprimere le proprie sensazioni dopo la vittoria con gli Spurs. Il difensore centrale danese ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram, aggiungendo in didascalia: "Vittoria importante, clean sheet. Super serata europea a San Siro".