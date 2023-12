Kjaer: "Felice di essere tornato con una vittoria e un cleansheet!"

"Felice di essere tornato con una vittoria e un cleansheet!", questo il commento di Simon Kjaer sui propri canali social dopo la vittoria per 3-0 contro il Monza. Il centrale denese è tornato titolare due mesi dopo l'ultima volta, prima di farsi male e rimanere ai box per oltre 50 giorni. Tuttavia l'esperto difensore ha messo in campo una prestazione eccellente.