Kjaer festeggia la vittoria su San Marino: "Grazie per il supporto di prima classe"

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, ha postato sui propri canali social un messaggio per i tifosi danesi dopo la vittoria per 4-0 contro il San Marino, valida per il girone di qualificazione a Euro 2024. Le parole del 24 rossonero: "Che atmosfera al Parken. Grazie per il supporto di prima classe: 1.000 grazie per il sostegno e l'atmosfera. Ecco perché amiamo giocare per voi - e insieme a voi!!".