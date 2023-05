Kjaer, Giroud e Diaz sorprendono i tifosi con un orologio speciale

Milan e About Vintage nei giorni scorsi hanno lanciato una serie di orologi in edizione limitata contententi al loro interno un pezzettino della divisa di alcuni calciatori rossoneri (QUI la news). In particolare tre calciatori, Simon Kjaer, Olivier Giroud e Brahim Diaz hanno sorpreso tre tifosi del Milan con un pezzo della collezione contenente rispettivamente un pezzo della maglia indossata da Kjaer, quella di Giroud del gol contro lo Spezia e quella di Diaz del gol contro la Juventus.

Queste le parole di Kjaer: "Il Milan è sempre stato il mio sogno, la società dove ho sognato di giocare anche con i giocatori che sono passati da qua, specialmente i difensori. Sono venuto qua per fare il mio: mi piace lavorare e impegnarmi con i miei compagni". Il piccolo tifoso che ha ricevuto il regalo ha detto invece su Kjaer: "Da quando è arrivato mi son sentito subito molto sicuro perché sapevo che con lui potevamo cambiare e diventare più forti. Grazie a lui e insieme ad altri abbiamo vinto il campionato"

Le parole di Giroud: "Faccio questo lavoro per vivere emozioni come queste (gol con lo Spezia, ndr). Una bella palla di Sandro ed è stato un grande gol". Il tifoso che ha ricevuto in dono l'orologio: "Si sentiva nell'area che c'era qualcosa e che stava per arrivare il secondo gol: cori su cori, ed è arrivato a un certo punto il momento del gol"

Le parole di Diaz: "Un gol meraviglioso che ho fatto a San Siro vicino ai nostri tifosi (gol contro la Juve, ndr). Ho fatto un dribbling, poi è arrivato un avversario e ne ho fatto un altro e quindi ho fatto gol. Sentivo i tifosi quando ho preso palla, era bellissimo". Le parole del tifoso: "I nostri battiti del cuore andavano al ritmo della corsa di Brahim fino ad andare alla sospensione totale del tempo. La partita stava già iniziando a prendere una piega positiva e quello era il momento in cui qualcosa di grande stava per succedere".

Three special @vintage_about watches featuring a unique piece of the players' jersey! ⌚



The watches that will always hold a place in your heart ❤️

Available for only 2️⃣ more weeks: get yours now!#SempreMilan