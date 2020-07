Kjaer: "Il Milan è un sogno che si realizza da quando sono arrivato in Italia"

Intervistato ai microfoni di TV2 Sport, Simon Kjaer ha parlato del suo songo realizzato: "È sempre stato un sogno giocare per il Milan e so che sembra un cliché, ma è proprio vero: da quando sono venuto in Italia per la prima volta, il Milan è stato il mio sogno più grande. Allora, quando ero a Palermo, dissi al mio agente che un giorno mi sarebbe piaciuto giocare al Milan".