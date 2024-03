Kjaer in scadenza: la lista dei candidati per sostituirlo se non rinnova

Il Milan non interverrà solo sul centravanti nella prossima sessione di mercato. Sicuramente la ricerca della punta avrà un ruolo di primo piano ma la dirigenza rossonera si muoverà anche su altri obiettivi mirati. Uno di questi sarà con ogni probabilità quello del difensore centrale, a maggior ragione con Simon Kjaer che andrà in scadenza al termine di questa stagione. A oggi non sembra che il danese possa rinnovare il contratto, secondo la Gazzetta dello Sport, anche se vista l'esperienza del giocatore è un tema che verrà affrontato più avanti. Il Milan si muoverà anche per un terzino e un centrocampista difensivo.

In ogni caso, il difensore nuovo - che poteva arrivare anche a gennaio - arriverà in estate. Ci sono diversi nomi sulla lista della dirigenza rossonera, tutti già accarezzati con il pensiero nel primo mese dell'anno. Si parla di Tosin Adarabioyo del Fulham che andrà in scadenza di contratto, ma anche di Lilian Brassier del Brest e Maxence Lacroix in forza al Wolfsburg.