Kjaer: "L'infortunio al ginocchio ha cambiato il mio modo di pensare. Ora apprezzo di più il gioco"

Simon Kjaer, difensore del Milan, si è così espresso a bold.dk, testata danese, direttamente dal ritiro della Danimarca.

Sull'infortunio al ginocchio:

"L'infortunio al ginocchio ha cambiato il mio modo di pensare: ho davvero imparato a godermi il momento e ad apprezzare le esperienze che faccio come calciatore. Penso che il 90% dei giocatori della nazionale che sono qui non la pensi come la penso io. L'infortunio al ginocchio ha cambiato la mia mentalità in diversi modi. Sia in relazione al modo in cui penso, vivo e lavoro. Quando gioco penso che mi sono divertito moltissimo, ma penso anche che potrebbe essere una delle ultime partite. Ecco perché lo apprezzo di più. È così che mi sono sentito per molto tempo".