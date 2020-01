Kjaer, nelle oltre 400 partite giocate in carriera ha segnato 20 reti

Il difensore danese Simon Kjaer è il nuovo innesto della retroguardia rossonera. Il classe 1989 vestirà la maglia rossonera, la quarta per lui in Serie A dopo quelle - in ordine di apparizione - di Palermo, Roma e Atalanta, dove ha giocato in prestito dal Siviglia i primi sei mesi di questa stagione. Simon è un difensore di grande esperienza, dotato di forza fisica e di un buon senso dell'anticipo. Abile nel gioco aereo, può rappresentare una risorsa anche in fase offensiva.

Nelle oltre 400 partite giocate in carriera ha segnato 20 reti, principalmente di testa ma in alcuni casi anche direttamente da calcio piazzato, mostrando - specialmente nell'esperienza in Ligue 1 al Lille - una facilità di tiro inusuale per un difensore. Nelle competizioni europee, tra Champions League ed Europa League, ha collezionato 45 presenze, l'ultima nella vittoria dell'Atalanta per 2-0 a San Siro contro la Dinamo Zagabria.

LA CARRIERA

Simon ha esordito nel 2007, poco più che maggiorenne, con la maglia del Midtjylland, formazione danese con cui aveva concluso la trafila delle giovanili. Un ottimo impatto tra i professionisti che, dopo 19 presenze, gli vale la chiamata della Serie A nel febbraio 2008, quando viene acquistato dal Palermo. Con i rosanero giocherà per due stagioni, un'esperienza che gli permetterà di diventare il calciatore danese dell'anno nel 2009. Poi il trasferimento al Wolfsburg, in Bundesliga, nell'estate 2010, prima del ritorno in Italia con la Roma nel 2012. Un anno in prestito ai giallorossi, a segurie le esperienze in Ligue 1 con il Lille e in Turchia con il Fenerbahce.

Dall'estate 2017 e per due stagioni veste la maglia del Siviglia; torna in Serie A con l'Atalanta all'inizio di questa annata e, dopo 6 presenze tra Serie A e Champions League, risponde presente alla chiamata del Milan. Dal suo esordio in Serie A nel 2008/09, Kjaer è il giocatore danese con più presenze nel massimo campionato italiano (89).

Ha esordito in nazionale nel giugno 2009 e da lì è sempre stato una pedina fondamentale della difesa della Danimarca, arrivando a 95 presenze comprese due partecipazioni al Mondiale e una all'Europeo. Insieme a Jonathan de Guzmán, è uno dei due giocatori ad aver collezionato almeno 45 presenze in quattro dei cinque maggiori campionati europei nel corso dello scorso decennio: per il danese 65 presenze in Ligue 1, 57 in Bundesliga, 46 in Serie A e 46 in Liga.