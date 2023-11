Kjaer non convocato dalla Danimarca per gli impegni con Slovenia e Irlanda del Nord

Arrivano novità su Simon Kjaer, difensore rossonero che è ai box sin dalla mattina della trasferta del Milan a Napoli per un affaticamento muscolare. Il centrale danese non è stato convocato dalla nazionale, di cui è peraltro capitano e recordman di presenze, per gli impegni fondamentali con Slovenia e Irlanda del Nord validi per la qualificazione a Euro 2024.