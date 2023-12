Kjaer non recupera: 45 giorni di assenza e 7 partite saltate consecutive

Notizie in chiaroscuro per Stefano Pioli nell'allenamento di rifinitura che i rossoneri stanno svolgendo in questi istanti a Milanello, alla vigilia della sfida di Champions contro il Newcastle. Se il Milan riabbraccia Leao e Okafor che danno continuità al lavoro in gruppo, continua a essere assente Simon Kjaer che ormai manca dallo scorso 29 ottobre: si fermò per un affaticamento muscolare poche ore prima di Napoli-Milan.

Domani saranno passati 45 giorni dall'indisponibilità del danese: in questo lasso di tempo Kjaer ha saltato sei partite consecutive, che considerando quella di domani, diventeranno sette. A queste si aggiunge anche la gara con il Genoa che saltò sempre per un affaticamento muscolare, qualche settimana prima della trasferta di Napoli.