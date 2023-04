Kjaer: "Se tre anni fa avessi saputo che questo sarebbe stato il nostro percorso allora avremmo firmato tutti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa allo stadio Diego Armando Maradona alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli, Simon Kjaer ha parlato dei suoi tre anni in rossonero: "Una gioia essere al Milan, uno dei miei sogni di quando ero piccolo. Poi il percorso che abbiamo fatto come squadra con il mister... Avevo un sogno, ma non mi aspettavo che sarebbe stato così. Abbiamo fatto tanti passi e una delle cose che secondo me ha fatto tanto la differenza è stato il punto di vista del mister, che ogni giorno comincia a spingere per farci migliorare e per non farci mai essere contenti di dove siamo.