Kjaer sfida il Napoli: "Domani dobbiamo giocare per vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simona Kjaer ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset, soffermandosi sulle sensazioni in vista della prossima gara di Champions con il Napoli: “Buone. Abbiamo fatto una bella partita in Serie A qui, dove abbiamo visto che siamo una squadra forte. Poi abbiamo anche vinto in casa in Champions, allora domani è da entrare in campo con la testa alta, coraggio e giocare per vincere e non per difendere. Sono orgoglioso di essere un giocatore del Milan”.