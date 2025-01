Kjaer si ritira dal calcio giocato, Florenzi: "Un esempio per tutti noi"

Apparsi sotto l'ultimo post su Instagram di Simon Kjaer, i tanti messaggi di ringraziamento e stima da parte degli ex compagni rossoneri. Tra i tanti leggiamo quello di Alessandro Florenzi che saluta così il danese:

"Sei stato un esempio per tutti, in campo e fuori. La cosa bella è che sei meglio come uomo che come calciatore, ti voglio bene amico mio".