Kjaer, sono già 10 le gare saltate in questa stagione per infortunio

Non è stata una prima parte di stagione semplice per Simon Kjaer che, a causa di alcuni problemi muscolari, ha già dovuto saltare 10 partite: sette in Serie A e tre in Champions League. A queste si aggiungono poi altre quattro partite in cui non ha giocato perchè è rimasto in panchina per tutto il match (due in Campionato e due in Champions).

Questi i suoi numeri nelle altre gare:

PRESENZE: 10 (9 in Serie A e una in Champions League)

MINUTI IN CAMPO: 488'

AMMONIZIONI: 0

ESPULSIONI: 0