Kjaer sui nuovi acquisti: "Il club ha trovato un gran numero di grandi giocatori: spero tutti abbiano successo"

Simon Kjaer, nell'intervista al sito a lui dedicato simonkjaergifs.com, ha parlato anche dei nuovi acquisti rossoneri. La domanda era su chi di questi, secondo lui, potrebbe raggiungere un domani il traguardo delle 100 presenze con il Milan, appena tagliato dal danese: "Non riesco a sceglierne uno perché credo che il club abbia trovato un gran numero di grandi giocatori quest'estate, che aiuteranno la squadra a migliorarsi in questa stagione. Spero che ognuno di loro abbia successo in rossonero e che aiuti questo grande club a raggiungere grandi cose in futuro."