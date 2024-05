Kjaer sui social: "Ho sempre sognato di giocare per il Milan e la realtà era bella come il sogno. Grazie di tutto"

Gli strascichi delle emozioni vissute ieri sera a San Siro con gli addi di Kjaer, Giroud e Pioli si estendono anche a questa mattina, con nuovi messaggi e parole. In particolare sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un post Simon Kjaer che lascia il Milan dopo quattro anni e mezzo. Il danese ha parlato in una lunga intervista in settimana e anche ieri in mezzo al campo, davanti alla Curva Sud. Questa mattina lascia anche un pensiero scritto che inizia così: "Ho sempre sognato di giocare per il AC Milan, e la realtà era bella come il sogno".

Poi Kjaer ha continuato nel suo messaggio: "Sono venuto al AC Milan con l'ambizione di aiutare questo super club a tornare dove deve stare; in cima all'Italia e al vertice d'Europa. E quando ripenso agli ultimi 4 anni e mezzo, questo è esattamente quello che abbiamo fatto. È stato un onore e un privilegio giocare per questo club. A tutti i membri del club; dipendenti, allenatori e staff medico, ai miei fantastici compagni di squadra e amici - e soprattutto ai tifosi, che sono il sangue e l'anima del club.

Dal mio cuore: Grazie di tutto!

Grazie a tutti!"